War's das mit der GZSZ-Lovestory von Nina (Maria Wedig, 35) und Leon (Daniel Fehlow, 44? In der beliebten RTL-Daily überschlagen sich zurzeit die Ereignisse – oder besser gesagt die Gefühle von Nina. Denn seit Leon wieder zurück in Berlin ist, ist sie völlig verunsichert. Eigentlich war sie fest entschlossen, ihren Freund Robert (Nils Schulz) zu heiraten. Doch ihr einstiger Schwarm Leon verursacht immer noch Herzklopfen bei ihr. Letztendlich zieht Nina dennoch einen Schlussstrich unter ihre Vergangenheit mit dem hübschen Koch. Und entscheidet sich endgültig für Robert – ihm gibt sie schließlich in einer romantischen Zeremonie das Jawort.

Achtung, Spoiler!

Leons Herz ist gebrochen: Nina hat ihren Freund Robert im Rahmen einer kleinen Zeremonie und im Beisein ihrer engsten Freunden und Verwandten zum Mann genommen. Als er das glückliche, frisch vermählte Paar noch am selben Abend im Kiez auf der Straße sieht, trifft es ihn wie der Blitz! War Ninas Entscheidung wirklich die Richtige?

Diese Frage wird zurzeit unter den GZSZ-Fans heiß diskutiert. Auch die Promiflash-Leser haben sich einen anderen Ausgang im Liebes-Chaos gewünscht: In einer Umfrage waren sich knapp 64 Prozent sicher, dass sich Nina doch noch für Leon entscheidet. Nur 37 Prozent glaubten an eine Zukunft mit Robert.

TVNOW/Rolf Baumgartner Nina (Maria Wedig) und Robert (Nils Schulz) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

TVNOW/Rolf Baumgartner Leon (Daniel Fehlow) und Robert (Nils Schulz) bei GZSZ

TVNOW Daniel Fehlow als "Leon" bei GZSZ

