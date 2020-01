Dieser Song von Ariana Grande (26) ging wieder einmal durch die Decke! Die Sängerin ist bereits seit mehreren Jahren nicht mehr aus den Charts wegzudenken und landet einen Hit nach dem anderen. 2019 veröffentlichte die Brünette den Song "7 Rings" und konnte erneut einen riesigen Erfolg verbuchen: Er brachte ihr gleich fünfzehnmal Platin und zweimal Gold ein! Jetzt könnte ihr aber genau diese Platte zum Verhängnis werden – denn der Ohrwurm soll von einem anderen Musiker gestohlen sein!

Wie TMZ berichtet, wirft der Songwriter Josh Stone Ariana vor, sowohl die Melodie als auch die Lyrics von ihm abgekupfert zu haben – und soll die 26-Jährige nun deshalb sogar verklagen wollen! Der Musiker habe bereits 2017 das Lied "You Need It, I Got It" geschrieben. Das habe er verschiedenen Produzenten vorgestellt – unter anderem auch der Universal Music Group. Die hätte sich sehr für den Song interessiert – stattdessen aber zwei Jahre später "7 Rings" herausgebracht.

Ist Ariana etwa eine notorische Copycat? Bereits im September vergangenen Jahres wurde ihr vorgeworfen, die Idee für ihr Musikvideo zu demselben Song abgeschaut zu haben: Die Drag-Queen Farrah Moan war sich damals sicher, dass Ari eines ihrer Outfits eins zu eins nachschneidern ließ und schrieb deshalb fordernd auf Twitter: "Ariana sollte mir einen Teil ihrer zehn Millionen geben".

Getty Images Ariana Grande bei den American Music Awards 2016

Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Women In Music 2018

Getty Images Ariana Grande in Los Angeles im Juni 2018

