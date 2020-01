Jeff Bezos (56) und Lauren Sanchez (50) wollen ihre Liebe endgültig nicht mehr verstecken! Der Amazon-Chef soll schon während seiner Ehe mit MacKenzie Bezos mit der amerikanischen Nachrichtensprecherin angebandelt haben. Nach der Scheidung im vergangenen April sei aus der Affäre dann eine ernste Beziehung geworden. Trotzdem scheuten sich die Turteltauben bisher, gemeinsam über den roten Teppich zu flanieren. Doch jetzt gaben sie ihr offizielles Debüt als Paar.

Beim Empfang von Amazon Prime in Mumbai stellten sich Jeff und seine Lauren dem Blitzlichtgewitter. Liebevoll legte der 55-Jährige den Arm um seine Partnerin, die breit in die Kameras lächelte. Die ehemalige Journalistin trug ein rot-schwarzes Glitzerkleid mit einem tiefen Ausschnitt und einem verdammt hohen Beinschlitz. Ihr Begleiter setzte mit seinem wild gemusterten Jackett ebenfalls auf einen extravaganten Look.

Schon beim Wimbledon-Turnier im Sommer zeigten sich die zwei zusammen in der Öffentlichkeit. Paparazzi erwischten sie verliebt turtelnd auf der Tribüne: Sie lachten viel miteinander und suchten immer wieder die Nähe des jeweils anderen. Aber erst mit diesem Red-Carpet-Auftritt machten sie ihre Liebe endlich offiziell.

Getty Images Jeff Bezos und MacKenzie Bezos

Emma McIntyre/Getty Images Amazon-Chef Jeff Bezos, Januar 2019

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos im Juli 2019

