Für Marco Cerullo (31) wurde das Abenteuer im australischen Regenwald abrupt beendet! Nach der gestrigen Dschungelcamp-Folge musste der ehemalige Bachelor in Paradise-Finalist aufgrund von zu wenigen Zuschaueranrufen seine Koffer packen und den Urwald verlassen. Inzwischen befindet sich der Beau zurück in der Zivilisation und konnte auch seine frische Liebe Christina Graß (31) wieder in die Arme schließen. In einem Interview ließ der Ex-Camper nun die letzten Tage Revue passieren.

"Ich bin vom Paradies in die Hölle gekommen", erklärte Marco gegenüber Bild. Die Zeit auf dem TV-Zeltplatz sei für den gebürtigen Kölner alles andere als leicht gewesen: " Das Camp war sehr hart für mich, ultrabrutal", gab er rückblickend zu. Besonders das Essen und die Trennung von seiner Partnerin hätten dem 31-Jährigen zu schaffen gemacht. Trotzdem habe er nicht damit gerechnet, bereits als Erster abreisen zu müssen: "Im ersten Moment war ich enttäuscht", gestand er.

Doch das Wiedersehen mit seiner Christina ließ den Frust schnell verfliegen: "Wir haben uns beide total gefreut. Ich bin direkt in Tränen ausgebrochen", erzählte Marco. Die kommenden Tage möchte das frisch verliebte Paar nun in vollen Zügen genießen!

