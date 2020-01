Wer muss dem australischen Dschungelcamp-Lagerfeuer seinen Rücken kehren? An Tag acht des Freiluft-Wettstreits wurde Marco Cerullo (31) als erster von den Zuschauern aus dem Urwald gewählt – und das war nur der Anfang. Auch heute Abend muss einer seiner einstigen Mitstreiter die Pritsche räumen und dabei sind sich die Promiflash-Leser einig: Dieser Promi-Camper soll die Brücke überqueren und nicht mehr über die Bildschirme flimmern!

In einer Umfrage stimmten stolze 8.407 User (Stand: 18.01.19, 18:00 Uhr) ab – von denen kein Geringerer als GZSZ-Star Raúl Richter (32) auf die Abschussliste gesetzt wurde: Lediglich 303 Voter (3,6 Prozent) wählten den Daily-Star zu ihrem Favoriten – was mit Abstand die geringste Fan-Base darstellt. Das Serien-Gesicht hat am Ende der Beliebtheitsskala allerdings Gesellschaft: Mit 391 Stimmen (4,7 Prozent) folgt Sonja Kirchberger (55), aber auch für Prince Damien (29) könnte es der Auflistung nach zu urteilen heute Abend knapp werden. Er ist der Liebling von gerade einmal 408 Menschen (4.9 Prozent).

Anastasiya Avilova (31), die am Freitag noch das Schlusslicht bildete, hat sich seit gestern allerdings an die Spitze geschwafelt: Nach ihrer Grüppchenbildung mit Daniela Büchner (41) ist sie mit 919 Klicks (10,9 Prozent) tatsächlich bis auf Platz drei vorgedrungen – und liegt damit gleich hinter Busenfreundin Dani. Die Dame mit der Prüfungs-Flatrate konnte 1.344 (16 Prozent) einsacken, was aber nichts gegen die unangefochtene Dschungel-Heldin ist: Auch heute steht Elena Miras (27) auf Platz 1 – und zwar mit satten 2.750 Stimmen (32,7 Prozent)!

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner, Sonja Kirchberger, Elena Miras und Anastasiya Avilova im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter und Anastasiya Avilova auf Dschungelcamp-Schatzsuche

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras im Dschungelcamp, Tag 8

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de