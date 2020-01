Was sich Tänzerin Katja Kalugina (26) von der diesjährigen Let's Dance-Staffel verspricht? Seit Kurzem ist die Katze endlich aus dem Sack: Die insgesamt 14 Stars und Sternchen, die 2020 an der Seite ihrer Profi-Partner über das frisch gebohnerte Parkett tänzeln werden, wurden bekannt gegeben. Neben Laura (19), der Freundin von Michael Wendler (47), tauschen unter anderem Ex-"Cindy aus Marzahn"-Komikerin Ilka Bessin (48) und DSDS-Sieger Luca Hänni (25) ihre Straßen- gegen Tanzschuhe. Katja freut sich über die Auswahl!

"Es ist von allem wieder was dabei und immer wieder faszinierend [...] Ich bin gespannt, wie die sich schlagen werden und freue mich darauf, zu sehen, wie es da vorwärtsgehen wird", schwärmte die Schönheit, als Promiflash sie auf der Fashion-TV-Modelnacht von Michael Ammer im The Pearl trifft. "Es gibt ja immer welche, die schon tanzen können und welche, die noch gar nichts können und sich dafür später aber umso mehr steigern. Und da bleibt natürlich die Frage: Was wird mehr geschätzt?", fragte sie. Auf einen persönlichen Favoriten könne sie sich zwar noch nicht festlegen – Luca Hänni könnte ihrer Meinung nach aber durchaus gute Chancen auf den Sieg haben.

Mit wem Katja das Tanzbein schwingen wird, soll am 21. Februar verkündet werden, denn dann fällt der offizielle Startschuss für die 13. Staffel. Im Vorjahr hatte sie Teenie-Liebling Lukas Rieger (20) gecoacht. 2018 hatte sie Choreografien mit YouTube-Star Roman Lochmann (20) einstudiert.

Chris Emil Janßen / ActionPress Katja Kalugina, "Let's Dance"-Profi

Anzeige

Zengel, Dirk / ActionPress Luca Hänni im Juli 2019

Anzeige

MG RTL D / Guido Engels Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let' Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de