Teilen Marco Cerullo (31) und Domenico De Cicco (36) das gleiche Schicksal? In der vergangenen Dschungelcamp-Folge konnten die Zuschauer erstmals einen Kandidaten wählen, der die Freiluft-WG verlassen soll. Dabei traf es ausgerechnet den ehemaligen Bachelor in Paradise-Finalisten Marco. Das könnte dem einen oder anderen Dschungelfan bekannt vorkommen: Auch Kuppelshow-Kollege Domenico musste 2019 als Erster die Koffer packen. Liegt im australischen Regenwald etwa ein Fluch über den Ex-Rosenshow-Teilnehmern?

In der Vergangenheit von Marco und Domenico gibt es so einige Gemeinsamkeiten: Beide Männer starteten zeitgleich ihre TV-Karriere. 2017 versuchten sie in der damaligen Die Bachelorette-Staffel das Herz von Rosenlady Jessica Paszka (29) zu erobern, doch scheiterten kläglich. Nachdem Domenico 2018 sein Glück bei "Bachelor in Paradise" versuchte, zog auch Marco im vergangenen Jahr nach und fand eine neue Liebe in Christina Graß (31). Im Dschungelcamp zeigten sich die einstigen Rosenboys dann von ihrer besonders emotionalen Seite: Während der Vollblut-Italiener mit den Gefühlen zu seiner Ex Evelyn Burdecki (31) zu kämpfen hatte, brachte sich der gebürtige Kölner mit seiner starken Selbstkritik fast an den Rand der Verzweiflung. War bei so viel Ähnlichkeit etwa schon abzusehen, dass auch Marco das Camp als Erstes verlassen muss?

Im Netz spekulieren die Dschungelcamp-Fans bereits fleißig über den überraschenden Exit: "Der 'Bachelor in Paradise'-Fluch" betitelt ein Nutzer das Phänomen via Instagram und erfährt von den vielen Usern Zuspruch. Was meint ihr dazu? Stimmt ab!

TVNOW Marco Cerullo an Tag 5 im Dschungelcamp, 2020

TV NOW Domenico De Cicco im Dschungelcamp 2019, Tag 8

Instagram / marcocerullo_official Domenico de Cicco und Marco Cerullo im August 2017

