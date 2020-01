Kilos verlieren mit Reis und Bohnen? Marco Cerullo (31) war mit dieser Zwangs-Diät zumindest erfolgreich. Nach acht Tagen musste der Bachelor in Paradise-Kandidat das Dschungelcamp als Erster verlassen. Aufgrund des zunächst nur mäßigen Prüfungserfolgs seiner Zeltplatzgenossen Elena Miras (27) und Danni Büchner (41), gab es für die Camper kaum etwas zu essen. Nun zieht der Rheinländer Bilanz: In etwas mehr als einer Woche habe er sieben Kilo abgenommen!

Gegenüber Bild erzählte Marco: "Der Dschungel ist wirklich die Hölle, so ganz ohne Essen. Ich habe sieben Kilo abgenommen, von 86 auf 79. Die kommen jetzt wieder drauf!" Auch seine Freundin Christina Graß (31) sei sich sicher, dass sich Marco nach seiner Rückkehr in die Zivilisation darum bemühe, zuzunehmen. "Der wird zuerst was essen, vielleicht eine Pizza", sagte sie im Dschungel-Aftertalk Die Stunde danach. Sie wolle ihren Marco nach seinem Exit auch mental wieder auf die Beine bringen und aufmuntern.

Die Trennung von seiner Liebsten und die bescheidenen Mahlzeiten zehrten enorm an den Kräften des 31-Jährigen. Zwischendurch brach er sogar in Tränen aus. Nach seiner Rückkehr aus dem Urwald scheint sich der Ex-Bachelorette-Kandidat aber wieder pudelwohl zu fühlen. Zumindest zeigte er sich im Netz kürzlich mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Marco Cerullo im Dschungelcamp 2020

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass in Brisbane im Januar 2020

Instagram / marcocerullo_official Macro Cerullo im Januar 2020 in Brisbane

