Wie steht es um Sunny? Das fragten sich viele Fans der RTL-Vorabendserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten in den vergangenen Wochen immer wieder. Valentina Pahde (25) verkörpert in der Soap seit 2015 die Figur der Sunny Richter – und nachdem der ausstrahlende Sender RTL kürzlich verlauten ließ, dass es für Sunny ein schweres Jahr werden würde, gab es immer wieder Spekulationen über ein Serien-Aus. Jetzt sprach Darstellerin Valentina mit Promiflash über ihren vermeintlichen Rückzug aus der Serie.

"Sunny kommt dem Tod sehr nahe", hieß es Ende 2019 in einem Statement von RTL. Doch die gebürtige Münchnerin gibt ihren Fans nun Entwarnung: "Ich bin super happy bei GZSZ. Nichtsdestotrotz gehören Veränderungen natürlich im Leben dazu", erklärte die Blondine. Die Fans können also aufatmen: Valentina hat offenbar lange noch nicht vor, aufzuhören. Die 25-Jährige möchte lieber an positivere Dinge als an ihren Serien-Abschied denken. Im Interview mit Promiflash verspricht sie ihren Fans: "Ich werde auf jeden Fall auf den Bildschirmen bleiben."

Zwar gab die Schauspielerin bekannt, an etwas Neuem zu arbeiten, doch Einzelheiten dürfe sie darüber nicht ausplaudern. "Dieses Jahr kommt ein ganz tolles Projekt auf mich, aber vor allem auch auf die Zuschauer, zu. Darauf freue ich mich wirklich sehr", kündigte sie an. Auch Valentinas Zwillingsschwester Cheyenne (25) enthüllte, dass sie sich schon sehr auf dieses Projekt freue. Sie spielt in der RTL-Vorabend-Serie Alles was zählt mit.

ActionPress Valentina Pahde bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin im Januar 2020

ActionPress Cheyenne und Valentina Pahde bei der Premiere von "Holiday on Ice" in Wien im Januar 2019

ActionPress Valentina Pahde bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin im Januar 2020

