Wird der erste Star das Dschungelcamp freiwillig verlassen? Seit etwas mehr als einer Woche kämpfen die Promis im australischen Busch um den Urwald-Sieg und stellen sich einer nervenaufreibenden Aufgabe nach der anderen. Auch wenn die Zuschauer vor allem Elena Miras (27) als heiße Favoritin auf den Titel handeln, ist sie sich offenbar nicht mehr sicher, ob sie diesen überhaupt haben will. Unter Tränen gab die Love Island-Beauty heute zu: Sie wolle das Camp gerne verlassen.

"Ich bin so erschöpft. Mein Körper sagt mir, dass ich gehen will", äußerte sie traurig im Dschungeltelefon. Sie könne sich einfach nicht mehr richtig motivieren, gerate immer wieder an ihre Grenzen und vermisse ihre Tochter. Ganz ehrlich stellte sie klar: Am liebsten würde sie den gefürchteten Satz "Ich bin sein Star – Holt mich hier raus" rufen. VIP-Kollege Prince Damien (29) versuchte hingegen, Elena aufzuheitern und sie zum Bleiben zu überreden. "Es ist okay, wenn du mal einen Durchhänger hast. Du bist stark. Morgen wird alles besser", zeigte er sich zuversichtlich.

Wird Elena in den kommenden Tagen aufgeben oder doch ihre Zeit im Urwald absitzen? Schon vor der Show hatte die 27-Jährige erklärt, wie schwer es ihr falle, das Abenteuer ohne Töchterchen Aylen anzutreten. "Es war ganz schlimm. Das war das Schlimmste überhaupt", verriet sie vor dem Abflug ins Camp gegenüber Promiflash.

TVNOW Elena Miras, Dschungelcamp-Kandidatin

TVNOW Elena Miras an Tag zehn im Dschungelcamp

TVNOW Elena Miras und Prince Damien im Dschungelcamp

