Das Dschungelcamp geht mit großen Schritten aufs Finale zu! Seit Freitagabend lichten sich die Plätze rund ums neu entfachte Camp-Feuer. Bachelor in Paradise-Star Marco Cerullo (31) und DSDS-Sternchen Toni Trips mussten den Urwald verlassen und sind mittlerweile zurück in die Zivilisation gekehrt. Doch wer kann sich am Ende den Titel schnappen und das Dschungel-Zepter von Vorjahressiegerin Evelyn Burdecki (31) übernehmen? Die Promiflash-Leser sind sich an Tag zehn einig: Elena Miras (27) hat den Urwald-Sieg verdient.

Mit riesigem Abstand kann sich die Love Island-Bekanntheit auch am heutigen Abend über die Favoriten-Rolle freuen. In der Umfrage stehen mit 46,4 Prozent (Stand: Sonntag, 19 Uhr) fast die Hälfte der Promiflash-Voting-Teilnehmer hinter ihr. Sicherte Elenas Prüfungs-Motivation und ihre Ehrlichkeit ihr die Sympathien der Fans? Mit 14,4 Prozent der Stimmen reiht sich Superhändler Markus Reinecke (50) heute hinter der Dschungel-Lady ein. Auch Wendler-Ex Claudia Norberg (49) steht nach wie vor hoch im Rennen und dürfte mit 10,5 Prozent der Votes nicht um den Einzug in den nächsten Busch-Tag bangen müssen.

Knapp werden könnte es hingegen für Temptation Island-Verführerin Anastasiya Avilova (31). Sie bekam laut Sonja Zietlow (51) am ersten Entscheidungstag nicht nur die zweitwenigsten Anrufe – auch die Leser wollen sie künftig offenbar nicht mehr in der Promi-Runde sehen. Mit nur 112 Stimmen (0,5 Prozent) bildet sie hinter Sonja Kirchberger (55) und Raúl Richter (32) das Schlusslicht. Allerdings: Auch der GZSZ-Star belegte in der gestrigen Umfrage den letzten Platz – die TV-Zuschauer gönnten ihm das Urwald-Abenteuer aber weiterhin.

Elena Miras, Dschungelcamperin 2020

Markus Reinecke in der Dschungelprüfung

Anastasiya Avilova an Tag 5 im Dschungelcamp, 2020

