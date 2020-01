Die dritte Woche im Abspeck-Camp von The Biggest Loser neigt sich dem Ende zu: Auch in dieser Folge sind die Schwergewichte wieder an ihre Grenzen gegangen. In einem Spiegelraum haben sich die Teilnehmer jeweils mit ihrer eigenen Körperrealität konfrontiert – anstrengende Sporteinheiten verlangten den Abnehm-Wütigen einiges ab. Die Kandidaten gaben alles, um so viele Kilos wie möglich zu verlieren. Beim abschließenden Wiegen gab es dann jedoch eine Überraschung: Kandidat Jan warf das Handtuch – doch warum?

Der Einzelhandelskaufmann hatte die vergangenen Wochen mit einer doppelten mentalen Belastung zu kämpfen: Jan konnte während des Bootcamps nicht bei seiner zweijährigen Tochter sein, die an einer Nierenkrankheit leidet. Im Gespräch mit "The Biggest Loser"-Moderatorin Dr. Christine Theiss (39) zog der 26-Jährige deshalb persönlich die Konsequenzen: "Es geht darum, ich bin ganz offen, dass ich große Sorgen um meine Tochter habe zu Hause, da sie krank ist. Es fällt mir sehr sehr schwer, mich auf diese ganze Sache hier zu konzentrieren. Ich möchte lieber bei ihr sein. [...] Ich möchte nach Hause", erklärte Jan seinen Entschluss.

Beim großen Wiegen verabschiedete er sich dann unter Tränen von seinen Mitstreitern. "Es war eine tolle Zeit hier, ich habe viel gelernt", waren seine abschließenden Worte. Auch Dr. Christine Theiss wünschte ihm nur das Beste für die Zukunft. "Ich lasse ihn sehr ungerne gehen, aber ich wünsche dir und vor allem deiner kleinen Maus alles, alles Gute und dass sie wieder vollständig gesund wird", so die Ex-Profi-Kickboxerin.

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1 und im Anschluss die "The Biggest Loser – Secret Team"-Folgen mit Sarah und Dominic Harrison auf www.the-biggest-loser.de sowie auf YouTube.

Sat.1 / Arya Shirazi Jan, Kandidat bei "The Biggest Loser"

Anzeige

Becher/WENN.com Dr. Christine Theiss

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Dr. Christine Theiss beim Felix Burda Award 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de