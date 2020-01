Emotionales Geständnis bei The Biggest Loser. Auch in der dritten Woche kämpfen die 18 Kandidaten gegen ihre überschüssigen Kilos. In anstrengenden Challenges gehen sie an ihre Grenzen und stellen sich auch in Sachen Ernährung für ihren Abnehmtraum um. Und nicht nur körperlich ist das Camp auf Naxos eine echte Herausforderung für die Schwergewichte, sondern auch psychisch. Besonders Teilnehmer Jan muss aktuell doppelt so schwer kämpfen. Denn er ist mental nicht ganz bei der Sache, sondern in Gedanken bei seiner kranken Tochter.

Das zweijährige Mädchen des Einzelhandelskaufmanns kämpft mit einem Nierenleiden. Als sich der 26-Jährige auf den Weg nach Naxos gemacht hat, befand sich sein Kind gerade auf dem Weg der Besserung. "Die Ärzte sagen aber auch definitiv, das kann vom einen auf den anderen Tag wieder viel schlimmer werden. Es ist sehr hart, dass ich in dieser schwierigen Zeit einfach nicht bei ihr bin", erklärte der Bartträger in der Sendung. In Gedanken sei er die meiste Zeit bei seinem Nachwuchs. "Sobald dann aber das Training vorbei ist, diese ganze Action, wenn man dann zur Ruhe kommt und der Körper herunter fährt, ist es natürlich so, dass man viel daran denkt. Es ist schon sehr hart für mich", führte Jan weiter aus.

Dennoch sei seine Tochter auch seine größte Motivation abzunehmen – die Gedanken an die Kleine gäben ihm Kraft. Jan hat mit 152,1 Kilogramm den TV-Marathon gestartet und bislang schon 7,6 Kilo verloren.

Sat.1 Die Kandidaten von "The Biggest Loser" mit Christine Theiss

Sat.1 / Arya Shirazi Jan bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 Die Kandidaten von "The Biggest Loser" 2020 auf Naxos

