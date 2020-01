Wie schwer hat es Marco Cerullo (31) zurzeit? Der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat musste als erster Kandidat das Dschungelcamp am Freitag verlassen. Für den Kuppelshow-Hottie hatten einfach nicht genug Zuschauer angerufen. Wie Marco sich vermutlich gerade fühlt, weiß Ex-Dschungelcamper Domenico De Cicco (36). Auch er wurde 2019 als Erster aus dem Camp gewählt. Im Promiflash-Interview verrät er jetzt, wie hart es ist, so früh gehen zu müssen!

"Als Erster rauszufliegen, ist immer schwierig, weil man stellt sich die Frage, was hat man falsch gemacht", erklärte der 36-Jährige gegenüber Promiflash. Im australischen Busch leben die Promis zwei Wochen lang völlig abgeschottet von der Außenwelt. Für ihn sei es daher schwer gewesen, nachzuvollziehen, warum er sich so früh verabschieden musste. "Das ist sehr, sehr hart als Erster rauszufliegen", sagte Domenico und fügte hinzu: "Man weiß nicht, was da draußen passiert ist. Man muss sich erst mal in die Perspektive des Zuschauers hineinversetzen, um zu gucken, was hat den Zuschauer bewegt, für mich nicht anzurufen."

Dass es bei Marco nur für Platz elf gereicht hat, könnte laut Domenico an dessen mangelndem Antrieb gelegen haben. "Ich fand, er kam wirklich sehr wenig zur Geltung und hat halt keine Eigeninitiative ergriffen, um zu polarisieren. Er war sehr in sich geschlossen, er kam sehr viel zum Nachdenken und hat sich nicht abgelenkt", meinte der ehemalige Bachelorette-Boy.

Marco Cerullo an Tag 5 im Dschungelcamp, 2020

Domenico de Cicco mit Hund Snow, Oktober 2019

Domenico De Cicco in Frankfurt

