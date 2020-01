Manuel Cortez (40) kann den Trennungs-Schmerz noch nicht hinter sich lassen! Im Herbst des vergangenen Jahres hatten der Schauspieler und seine Partnerin Miyabi Kawai (45) nach 14 gemeinsamen Jahren ihr Beziehungs-Aus verkündet. Auch wenn mittlerweile schon etwas Zeit vergangen ist, gibt Manuel im Gespräch mit Promiflash jetzt zu verstehen: Für eine Freundschaft mit seiner Ex-Freundin fühlt er sich derzeit nicht bereit.

"Das wird man sehen, was die Zeit bringt, aber erst einmal müssen ein paar Wunden heilen. Wenn diese Wunden wirklich verheilt sind, kann man vielleicht über eine Freundschaft sprechen", verrät der 40-Jährige bei einer Thomas Sabo-Veranstaltung im Rahmen der Berlin Fashion Week gegenüber Promiflash. Nach so vielen gemeinsamen Jahren sei Manuel Liebeskummer nicht mehr gewöhnt und müsse sich erst einmal mit der neuen Situation abfinden. Gerade deswegen finde er aber, dass er stolz auf sich sein könne. "Weil ich sehr erwachsen, sehr analytisch, sehr reflektiert mit der Situation umgegangen bin, obwohl das nicht leicht war für mich", meint er.

Trotz allem gibt der ehemalige Verliebt in Berlin-Star zu, dass Miyabi ihm ziemlich fehlt. "Man vermisst sie halt. Man vermisst den Partner im Leben. Sie sieht super aus und sie fehlt einem eben als Mensch", plaudert er in dem Interview ebenfalls aus. An der Entscheidung, den Schlussstrich gezogen zu haben, würde das aber nichts ändern.

Wenzel, Georg/ ActionPress Manuel Cortez, Schauspieler

Ot,Ibrahim/ActionPress Miyabi Kawai und Manuel Cortez

Bieber, Tamara/ ActionPress Schauspieler Manuel Cortez

