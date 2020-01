War Queen Elizabeth II. (93) etwa doch in die Rücktritts-Pläne einbezogen? Kurz nachdem Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) zu Beginn des Jahres ihren royalen Rückzug angekündigt hatten, wurden Stimmen laut, die behaupteten, dass das Oberhaupt der britischen Königsfamilie gar nichts von diesem Vorhaben gewusst habe. Dazu wurde auch das schlechte Timing der Sussexes um den Geburtstag von Schwägerin Herzogin Kate (38) kritisiert. Nach dem neuesten Statement der Queen sieht es nun aber so aus, als wäre sie bereits seit Langem in die Planungen einbezogen.

"Nach mehreren Monaten voller Gespräche und weiteren, aktuellen Diskussionen, bin ich froh, dass wir eine konstruktive und unterstützende Lösung für meinen Enkel und seine Familie gefunden haben", beginnt die 93-Jährige ihre aktuelle Verkündung auf der offiziellen Homepage des Palastes. Damit dürfte klar sein, dass die Entscheidung von Harry und seiner Liebsten, der königlichen Welt den Rücken zu kehren, schon seit langer Zeit Thema im Kreise der Familie gewesen sein muss.

In dem Statement hat die Großmutter des 35-Jährigen außerdem zugesichert, dass er, Meghan und Baby Archie auch zukünftig ein wichtiger Teil der Familie bleiben würden. Allerdings würden sie schon bald auf ihren Königs-Titel verzichten müssen. "Die Sussexes werden ihren Titel 'Königliche Hoheiten' nicht mehr verwenden", hieß es weiter. Als Herzog und Herzogin von Sussex wird das Paar aber auch weiterhin bekannt sein.

Chris Jackson/GettyImages Queen Elizabeth II., Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Die Mitglieder des englischen Königshauses

Getty Images Queen Elizabeth II. in Sandringham

