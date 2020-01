Nach Adeles (31) Körper-Halbierung bestätigt nun auch der nächste Star seinen Gewichtsverlust. Die Comedienne Tina Fey (49), die vielen vielleicht noch als Darstellerin in Film-Hits wie "Girls Club" oder als Autorin des "Mean Girls"-Musicals bekannt ist. Sie hat mithilfe von Weight Watchers, auf die auch deutsche Stars wie Motsi Mabuse (38) schwören, ihr Gewicht reduziert. Die Amerikanerin hat jetzt verraten, dass sie fast 14 Kilo abgenommen hat.

Das Multi-Talent hat mit Oprah Winfrey (65) über ihren Abnehm-Erfolg gesprochen. Mithilfe des Punktesystems der Weight Watchers sei es ihr gelungen, ihr Gewicht zu reduzieren. Diese Methode funktioniert, indem man ein Tageslimit an Punkten bekommt, die man nicht überschreiten darf. Dafür ist jeder Mahlzeit ein bestimmter Punktewert zugeschrieben. Am Ende hat sie dadurch 13,6 Kilo verloren – und gleich eine Mitgliedschaft auf Lebenszeit abgeschlossen. Auch die amerikanische Moderations-Ikone ist schon lange eine aktive Fürsprecherin des Lifestyle-Unternehmens und kann den Erfolg der Punkte-Methode bestätigen. Die Entscheidung, die Diät-Spezialisten aufzusuchen, kam Tina, nachdem sie von Chicago nach New York City gezogen sei. "Ich war in Chicago und habe das Essen wirklich genossen... und die großen Mäntel", witzelt sie gegenüber der Talkshow-Legende im Rahmen ihrer "2020 Vision: Your Life In Focus"-Tour.

Nach der persönlichen Offenbarung denkt die Schauspielerin nun darüber nach, was sie eigentlich noch in ihrer Karriere erreichen will. "Ich fühle mich an einem Punkt angelangt, wo ich alles, was ich machen wollte, getan habe", sinniert die 49-Jährige. Inzwischen ist der TV-Star nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch stolze Mutter von zwei Mädchen, die sie mit ihrem Gatten und Kollegen Jeff Richmond großzieht.

Getty Images Tina Fey und Oprah Winfrey bei Oprahs 2020 Vision-Tour in St. Paul im Januar 2020

Getty Images Oprah Winfrey bei der Oprah 2020 Vision in Sunrise im Januar 2020

Getty Images Tina Fey und Jeff Richmond im November 2019

