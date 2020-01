Brad Pitt (56) ist bei Tinder! Dem Schauspieler werden immer wieder Romanzen zu Kolleginnen wie Alia Shawkat und Charlize Theron (44) oder auch ein Liebescomeback mit Jennifer Aniston (50) angedichtet. Offiziell geht er seit seiner Trennung von Angelina Jolie (44) jedoch allein durchs Leben. Dass Brad tatsächlich noch zu haben ist, machte er nun bei den SAG Awards 2020 deutlich: Der Hollywood-Hottie treibt sich momentan auf dem Datingportal Tinder herum!

Brad wurde bei dem Film- und Fernsehpreis als "Bester Nebendarsteller" für seine Rolle in "Once Upon a Time... in Hollywood" ausgezeichnet. Seine Freude über den Award war so riesig, dass er in seiner Dankesrede verkündigte: "Das muss ich zu meinem Tinder-Profil hinzufügen." Hat er damit etwa wirklich ganz nebenbei verraten, dass er ein Nutzer der bekannten Dating-Plattform ist?

Obwohl nicht auszuschließen ist, dass der 56-Jährige sich damit nur einen Scherz erlaubt hat, rasteten seine Fans im Netz förmlich aus: "Brad Pitt ist bei Tinder? Ich schätze, dann bin ich jetzt auch auf Tinder", schrieb nur ein Zuschauer der Awardshow euphorisch auf Twitter.

Getty Images Brad Pitt bei den SAG Awards 2020

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Brad Pitt in Los Angeles, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de