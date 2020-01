Kommt im Dschungelcamp etwa die Wahrheit ans Licht? Nachdem sich Schlagerstar Michael Wendler (47) und Claudia Norberg (49) im Herbst 2018 trennten, ist für die Fans immer noch nicht ganz klar, wie es zum Liebes-Aus kam: Im Sommerhaus der Stars behauptete der Sänger, seine Noch-Ehefrau habe ihn mit einem anderen Mann betrogen. Die 49-Jährige hingegen gibt Michaels neue Freundin Laura Müller (19) als Grund an. Könnte etwa Elena Miras bald den wahren Grund ausplaudern?

Claudia und Elena sitzen derzeit zusammen im Dschungelcamp – und dabei kam es bereits zu einer ersten Auseinandersetzung: Die Freundin von Ex-Love Island-Kandidat Mike Heiter schien zu wissen, was wirklich hinter der Trennung steckt und sorgte damit bei ihrer Camp-Mitbewohnerin für Unmut. "Da ist etwas passiert und deswegen habt ihr euch getrennt. Laura hat mir ja ihre Situation geschildert und da war ich einfach nur baff!", behauptete sie. Was allerdings genau vorgefallen ist, behielt Elena für sich.

Die Reality-Darstellerin lernte Michael und Laura während ihrer Sommerhaus-Teilnahme im vergangenen Jahr kennen. In der Show war die Trennung von Michael und Claudia offenbar auch ein heiß diskutiertes Thema. Was meint ihr – wird Elena am Ende erzählen, was sie weiß? Stimmt ab!

