Diva-Moment im Fitnessstudio! Taylor Swift (30) gilt in der Unterhaltungsbranche seit Jahren als absolute Überfliegerin. Zurzeit ist sie als Darstellerin im aktuellen "Cats"-Film zu sehen. Als Sängerin sahnt sie zudem einen Preis nach dem nächsten ab und wurde sogar als Frau des Jahrzehnts ausgezeichnet. Doch der Ruhm hat seinen Preis – die Blondine wird ständig von Fans und Paparazzi belagert. Genau aus diesem Grund lässt sie mittlerweile ganze Fitnessstudios leeren, bevor sie trainieren geht. Dabei schmiss die 30-Jährige nun sogar Justin Bieber (25) aus dem Gym!

Wie TMZ berichtete, trainierte Justin vor wenigen Tagen zusammen mit Freunden im berühmten Dogpound Gym in Hollywood. Plötzlich wurde sein Work-out aber unterbrochen, denn Mitarbeiter baten jeden einzelnen Gast, unverzüglich das Studio zu räumen – und das galt auch für den 25-Jährigen. Grund dafür war seine Kollegin Taylor. Sie hatte in dem Fitnessstudio nämlich einen Termin mit einem Personal Trainer – und zwar alleine! Also wurden alle anderen Gäste des Gyms prompt nach draußen befördert.

Justins Sicherheitspersonal blieb allerdings standhaft, nachdem der Sänger zum wiederholten Male aufgefordert wurde, Platz zu machen! So durfte der Megastar dann zumindest noch seine Trainingseinheit beenden. Wenige Minuten nach seinem Rausschmiss teilte er dann auch ein Foto von sich auf Instagram, auf dem er stolz seine Muskeln zeigt. "Ich laufe wieder zu meiner alten Topform auf", schrieb der Ehemann von Hailey Bieber (23) zu seinem Schnappschuss, als wenn zuvor überhaupt nichts passiert wäre.

ActionPress Justin Bieber, Januar 2020

Getty Images Taylor Swift, Januar 2020 Golden Globes

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Januar 2020

