Queen Elizabeth II. (93) achtet auf ihre Linie und nimmt Diätkost zu sich? Wer denkt, dass die Ernährung des royalen Oberhaupts so strikt ist, liegt falsch. Denn ein ehemaliger Koch des britischen Königshauses gibt jetzt überraschende Einblicke in die Essgewohnheiten der Queen – und die sind alles andere als kalorienarm. Der Gourmet verrät: Es gibt viel Fleisch, viel Gemüse aus dem Landgut, aber auch viel Sahne, Butter und Fett.

Während Kate Middleton (38) eine Naschkatze sei, habe die 93-jährige eine Vorliebe für herzhafte und reichhaltige Gerichte. "Wildfilet, das zu unserer Verwunderung immer 'well done' sein musste, ist ihre Leibspeise", gab der royale Koch gegenüber dem US Magazine zu. Am liebsten esse sie ihr Fleisch mit einem Kartoffel-Pastinaken-Brei, Babykarotten und einer Sahnesoße mit Pilzen und Zwiebeln. "Wir durften immer so viel Sahne und Butter in den Gerichten verwenden, wie wir nur wollten – die Hauptsache war, dass das Essen schmackhaft war." Insgesamt sei es eine wirklich traditionelle, französische Küche, die die Queen bevorzuge und dafür darf es nur das Allerfeinste sein: 2018 gaben die Royals 1,9 Millionen Euro nur für Lebensmittel aus!

Überrascht sei ihr einstiger Mitarbeiter jedoch über die Naschgewohnheiten der Monarchin: "Beim Dessert hat sie sich wirklich immer sehr zurückgehalten". Die hauseigene Konditorei habe regelmäßig großartige Torten kreiert, wovon die Königin allerdings immer das kleinste Stück genommen habe.

Getty Images Herzogin Kate und Queen Elizabeth II. im Juni 2012

MEGA Queen Elizabeth II. im November 2019

ActionPress Queen Elizabeth II. bei der Parlamentseröffnung 2019

