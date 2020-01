Das Dschungelcamp steuert auf das Finale hin und die Anzahl der Mitstreiter im Spiel um die Busch-Krone wird immer kleiner. Marco Cerullo (31) machte den Anfang und zog am Freitag aus dem australischen Urwald aus. Nachdem ihm Toni Trips am Samstag zurück in die Zivilisation gefolgt war, musste in der Folge am Sonntagabend kein Kandidat das Camp verlassen. Welcher Promi hat nach dieser Rauswurf-Pause noch die Nase vorn – und wer muss seine Sachen packen?

An Tag zehn wurden Sonja Kirchberger (55) und Prince Damien (29) gemeinsam in die Dschungelprüfung gewählt. In "Hör mal, wie behämmert" trafen die Schauspielerin und der Sänger auf Krabbeltierchen und Schlangen und hatten dabei die Aufgabe, die begehrten Sterne mit dem richtigen Handwerkzeug abzuschrauben. Am Ende brachten die beiden nur einen Stern ins Camp – sehr zum Leiden ihrer hungernden Mitbewohner. Ob sie sich damit selbst ins Aus geschossen haben?

Auch Elena Miras (27) kam am Sonntag an ihre Grenzen und war kurz vor dem Aufgeben. Die ehemalige Love Island-Beauty schluchzte, dass sie das Camp verlassen wolle. "Ich bin so erschöpft. Mein Körper sagt mir, dass ich gehen will", verkündete sie unter Tränen im Dschungeltelefon. Werden die Zuschauer ihr diesen "Wunsch" bald erfüllen? Welcher Promi wird sich hinter Marco und Toni einreihen und die Show am Montag verlassen? Stimmt ab!

