Eigentlich hatten sie etwas Gutes tun wollen – doch ihr Einsatz endete in einem Drama! Auswanderin Caroline Robens und ihr Mann Andreas sind auf Mallorca definitiv angekommen. Nicht nur ihr Business läuft gut, auch häuslich haben sich die zwei super eingelebt. Seit einigen Jahren ein treuer Begleiter des Paares: Yorkshire Terrier Zwerg. Doch wie jetzt bekannt wird, ist der Hund auf tragische Weise gestorben!

Zur Vorgeschichte: Caro und Andreas waren bereits stolze Besitzer von kleinen Hunden – im vergangenen Herbst entschied sich das Duo dann, die kanarische Dogge Bulli bei sich aufzunehmen. Dass das Aufeinandertreffen der Vierbeiner gefährlich werden könnte, war den beiden klar: Immerhin ist Bulli mit seinen 50 Kilo den zwei viel kleineren Hunden um einiges überlegen. Kurze Zeit später kam es dann zum ersten Vorfall: Wie in der aktuellen Folge von Goodbye Deutschland zu sehen war, schnappte Bulli nach Zwerg. Der Rüde brach sich zwei Rippen und trug Hämatome in der Lunge davon. Er kam mit einem blauen Auge davon und durfte nach der Behandlung beim Tierarzt wieder nach Hause. Bulli musste hingegen die Familie verlassen – vorerst.

Nach einer Woche entschieden sich Caro und Andreas dazu, die schwer vermittelbare Dogge wieder bei sich aufzunehmen. Der Grund: Bulli ist ein sogenannter Listenhund – wird er nicht in kurzer Zeit vermittelt, droht ihm die Einschläferung. Das Paar wollte es also noch einmal mit ihm versuchen und traf zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen. Doch während eine Freundin der Familie auf die Hunde aufpasste, kam es erneut zu einem Angriff, den Zwerg schließlich nicht überlebte. "Zwerg hat mir alles bedeutet, er war immer bei mir", hielt Andreas im Interview betroffen fest. Der Yorkshire war insgesamt sechs Jahre lang Teil der Familie und wurde jetzt an seinem Lieblingsplatz im Vorgarten begraben.

