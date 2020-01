Jennifer Aniston (50) und Brad Pitts (56) Zusammentreffen verzückte nicht nur die Fans! Am Sonntagabend fand die berühmte Preisverleihung statt, bei der alljährlich die besten Schauspieler ausgezeichnet werden. Deshalb durften natürlich auch die beiden Hollywood-Stars nicht auf der Gästeliste fehlen. Auf der Veranstaltung lief sich das einstige Ehepaar vor den Fotografen über den Weg – und brachte damit das ein oder andere Promi-Herz zum Schmelzen!

E! News veröffentlichte auf Instagram nun Fotos, die Jen und Brads süßes Zusammentreffen dokumentieren und diese ließen auch die Stars nicht unkommentiert: Rumer Willis (31) war wegen dem Post offenbar völlig aus dem Häuschen und schrieb: "Das hält mein zartes Herz nicht aus!" Auch bei Morgan Stewart lösten die Bilder wohl ein ziemliches Meer an Gefühlen aus: "Ich bin emotional nicht darauf vorbereitet, ich kann das gerade gar nicht verarbeiten!"

Die Aufnahmen wurden von einigen Promis bis ins Detail analysiert: Brooklyn Decker (32) will erkannt haben, dass Jennifers Hand ein kleines Stück unter Brads Sakko gerutscht ist: "Ist dieser Finger UNTER dem Revers?!" So oder so ist sich eine Dame ganz sicher, dass das Wiedersehen der ehemaligen Turteltauben beinahe einem historischen Moment gleich kommt: "Davon werden wir noch unseren Enkelkindern erzählen. So bedeutend ist das hier!", erklärte Jamie Lynn Spears (28).

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston bei den SAG-Awards 2020

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt bei den Emmy Awards 2004

Getty Images Jennifer Aniston mit Brad Pitt bei den SAG-Awards 2020

