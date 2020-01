Miley Cyrus (27) gratulierte Dolly Parton (74) gerade ganz kreativ zum Geburtstag! Am vergangenen Sonntag war es so weit, die legendäre Country-Sängerin feierte ihr 74. Wiegenfest! Zu dem freudigen Anlass gratulierten der Kult-Blondine natürlich nicht bloß zahlreiche Fans, sondern auch ihre Lieben! Dollys Patentochter Miley legte sich dabei ganz besonders ins Zeug: Die Sängerin präsentierte sich im typischen Look der "9 to 5"-Interpretin!

Auf Instagram veröffentlichte die 27-Jährige nun zwei Clips, in denen sie als Kopie des Geburtstagskindes posiert: Sie zeigt sich mit Dollys charakteristischer Lockenmähne und einem schwarzen Kleid im Country-Stil. Auch die üppige Oberweite und die Wespentaille der Musikerin setzte Miley durch falsche Brüste und eine Corsage gekonnt in Szene!

Es handelte sich jedoch um alte Clips: Bereits im Jahr 2017 war die "Wrecking Ball"-Interpretin in die Kostümierung geschlüpft. Damals hatten Miley als Dolly und Jimmy Fallon (45) als Kenny Rogers den Song "Islands in the Stream" performt. Zu dem lustigen Clips schrieb die Noch-Ehefrau von Liam Hemsworth (30) jetzt: "Happy Birthday, Tante Dolly!"

Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus bei einer Performanceim Februar 2019

Getty Images Dolly Parton bei einer Performance, 2019

Getty Images Miley Cyrus bei den Grammy Awards 2019

