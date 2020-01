Ist bei Justin Timberlake (38) und Jessica Biel (37) alles wieder im Lot? Im vergangenen November dürfte es einige Diskussionen zwischen dem verheirateten Hollywood-Paar gegeben haben: Ein Video machte die Runde, auf dem der Sänger beim Fummeln mit seiner Schauspielkollegin Alisha Wainwright (30) zu sehen ist. Doch offenbar haben sich Justin und Jessica wieder versöhnt: Die beiden turtelten nun bei einem Spaziergang in New York herum!

Paparazzi erwischten das Paar zusammen bei einem Ausflug im Big Apple. Offenbar vertraten sich der ehemalige *NSYNC-Star und die Brünette bei dem sonnigen Wetter ein wenig die Beine. Und von einem Streit war nichts zu spüren: Die beiden trugen nicht nur warme Jacken, sondern beide auch ein breites Grinsen im Gesicht! Jessica kuschelte sich außerdem ganz eng an ihren Mann heran.

Schon vor wenigen Tagen wurde das Pärchen nach der Veröffentlichung des Fremdflirt-Skandals zusammen gesichtet: Die beide vertrieben sich die Zeit in einem Restaurant in Los Angeles. Und hielten sie es offenbar gut aus: Justin und Jessica verbrachten ganze drei Stunden in dem Lokal und waren in Gespräche vertieft.

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei der Paris Fashion Show 2020

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel im September 2019

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei den Emmy Awards 2018

