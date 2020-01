Sind diese Fotos der Beweis dafür, dass der Haussegen bei Justin Timberlake (38) und Jessica Biel (37) wieder gerade hängt? Im November sorgte der Sänger und Schauspieler mit seiner Fremd-Fummelei für weltweite Schlagzeilen: Ein Video zeigte ihn auf einem Balkon beim Händchenhalten mit seiner Schauspielkollegin Alisha Wainwright (30). Anschließend sah man Jessica und Justin nur getrennt voneinander und mit versteinerten Mienen. Nun wurden die Eltern eines Sohnes erstmals wieder zusammen gesichtet!

Der "My Love"-Interpret und die "The Sinner"-Darstellerin wurden am Mittwochabend in Los Angeles bei einem Date gesichtet. Fast blieben sie unbemerkt, ein Gast des Restaurants entdeckte die beiden Hollywood-Stars dann aber doch. Laut Daily Mail soll ihr Abendessen drei Stunden gedauert haben. Die Aufnahmen zeigen Justin und Jessica abwechselnd in Gesprächen vertieft und dann mal wieder ruhig und gedankenverloren.

Kurz nach dem Fummel-Skandal hatte sich bereits ein Freund zu Wort gemeldet und verraten, dass das Paar um seine Ehe kämpfen möchte. So wollten sie die Weihnachtstage nutzen, um wieder zur Normalität zurückzufinden. Ob ihnen das gelungen ist, was meint ihr? Stimmt ab!

MEGA Justin Timberlake, Dezember 2019

Anzeige

PAUS3 / SplashNews.com Jessica Biel und Justin Timberlake bei den Emmy Awards 2018

Anzeige

Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com / SplashNews.com Jessica Biel und Justin Timberlake im Jahr 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de