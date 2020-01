Die TV-Landschaft verliert einen weiteren Helden! Erst im vergangenen Oktober ging Joseph Hannesschläger (57) mit einer schockierenden Nachricht an die Öffentlichkeit: Er leidet unter einem neuroendokrinen Tumor in der Bauchspeicheldrüse und im Magen-Darm-Trakt. Zuletzt wurde der "Die Rosenheim-Cops"-Star deshalb sogar in ein Hospiz eingeliefert. Doch nun ist es traurige Gewissheit: Der Schauspieler verlor im Alter von 57 Jahren seinen Kampf gegen die heimtückische Krankheit!

Das berichtet nun Bild. Weitere Informationen zu Josephs Tod sind bisher nicht bekannt. Seine Ehefrau Bettina soll jedoch bis zuletzt nicht von seiner Seite gewichen sein und jede Nacht neben Joseph geschlafen haben. Der TV-Darsteller und Bettina hatten sich erst im Jahr 2018 das Jawort gegeben.

Joseph hatte sich wegen seiner Erkrankung vor einigen Monaten von der Serie "Die Rosenheim-Cops" verabschieden müssen. Trotzdem gab er sich damals kämpferisch und hoffte auf ein Comeback: "Ich erhole mich ganz gut. Und die Energie, mich wieder aufzurappeln, ist nach wie vor vorhanden."

Hannes Magerstaedt/Getty Images Joseph Hannesschläger in München

Getty Images Bettina Geyer und Joseph Hannesschläger beim Bernhard Wicki Award 2018

Petra Schönberger / Future Image Schauspieler Joseph Hannesschläger



