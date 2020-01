Maren Wolf (27) und ihr Mann Tobias werden im August zum ersten Mal Eltern. Schon im Dezember haben sie die erfreulichen Baby-News mit ihren Fans geteilt. Zu diesem Zeitpunkt wusste die YouTuberin selbst noch nicht lange von ihrem Glück. Mittlerweile ist Maren in der zehnten Schwangerschaftswoche. Jetzt gibt sie neue Updates, wie es ihrem Sprössling geht: Das Kind ist schon vier Zentimeter groß und wiegt sieben Gramm.

Die Influencerin teilt in ihrer Instagram-Story einen Screenshot von einer Handy-App. Darauf sind nicht nur die Größe und das Gewicht des Kindes zu erkennen, sondern auch der Entwicklungsstand. "Ihr Baby sieht jetzt menschlicher aus als je zuvor, mit einem erkennbaren Hals, einem geraderen Rücken und festerer Haut". In den nächsten drei Wochen soll das Baby doppelt so groß werden. Nach dieser Phase könnte auch Marens Bauch anfangen zu wachsen.

Obwohl sie noch keine Baby-Kugel hat, verrät die werdende Mutter, dass sie schon Veränderungen an ihrem Körper spürt. Die seien aber weniger auf den Nachwuchs, sondern eher auf das Essen zurückzuführen: "Ich versuche, die Nährstoffe reinzuholen, die das Baby braucht. Die bekommt es halt über mich, deshalb muss ich gucken, dass ich meine Vitamine und alles esse."

Instagram / marenwolf Tobias Wolf mit seiner Frau Maren im Mai 2019

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf im November 2019

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Januar 2020

