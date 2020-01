Schwestern halten zusammen – komme, was wolle! Dieses Prinzip scheinen zumindest die Model-Schwestern Bella (23) und Gigi Hadid (24) zu verfolgen. Als sich Gigi im Januar 2019 von ihrer On-Off-Flamme Zayn Malik (27) trennte, war der Herzschmerz groß – und Bella stand zu dem Zeitpunkt ihrer Schwester bei. Ein Jahr nach der Trennung wurden Gigi und Zayn nun erneut kuschelnd in New York gesichtet. Und Bella unterstützt die Liebes-Reunion, wo sie nur kann!

"Bella könnte nicht glücklicher darüber sein, dass die zwei wieder zusammen gekommen sind", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life. Denn das Wohlergehen ihrer großen Schwester sei das Allerwichtigste für Bella. Und wenn es Gigi glücklich mache, Zayn zu daten, würde das ihre jüngere Schwester auch mit Glück erfüllen, so der Promi-Experte weiter. Zwar wäre auch niemand überrascht, wenn die zwei sich wieder trennen würden: "Aber für den Moment sind beide einfach glücklich."

Seit mittlerweile fünf Jahren daten sich das Model und der Musiker, erste Gerüchte über eine Liaison kamen 2015 auf. Ein Jahr später spielte Gigi dann die Hauptrolle in Zayns Musikvideo "Pillowtalk". Und kurz darauf war schon wieder Schluss bei den beiden. Im März 2018 fanden der "Dusk Till Dawn"-Interpret und die Laufstegschönheit erneut zusammen, bevor sie sich im Januar 2019 wieder trennten. Was denkt ihr – wird die Beziehung diesmal von längerer Dauer sein? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Backgrid/ ActionPress Zayn Malik und Gigi Hadid im Januar 2020

Splash News Gigi und Bella Hadid bei der Fashion Week in Paris, September 2019

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

