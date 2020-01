Scheint es nun doch wieder ernster zwischen Zayn Malik (27) und Gigi Hadid (24) zu werden? Seit 2015 steckte das Paar in einer On-Off-Beziehung, die sie 2018 jedoch endgültig beendeten. Das Model fand daraufhin ihr neues Glück in dem ehemaligen The Bachelorette-Kandidaten Tyler Cameron (26), die Beziehung hielt jedoch nur zwei Monate. Jetzt zieht es die Schönheit wohl immer wieder zurück zu ihrem Ex-Freund. Und die beiden scheinen sich wieder näher gekommen zu sein!

Paparazzi erwischten die beiden am vergangenen Sonntag gemeinsam in New York. In einem Restaurant feierten sie zusammen den 27. Geburtstag des One Direction-Mitglieds und wirkten dabei sehr vertraut. Als sie durch die Tür des Eleven Madison Park gingen, ließ Zayn seine Herzdame vorgehen und fasste ihr dabei sanft an ihren Hintern. Gigi schien mit der Zärtlichkeit keinerlei Probleme zu haben – völlig gelassen betrat sie das Gebäude.

"Zayn ist Gigis Schwachstelle, und sie haben eine langjährige gemeinsame Vergangenheit", verriet ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber E! News. Sie sollen nach ihrer langen Kontaktpause nun wieder regelmäßig in Verbindung miteinander stehen. Bereits vor wenigen Tagen wurden sie zusammen in einem italienischen Restaurant gesichtet.

Candid Zayn Malik und Gigi Hadid, Januar 2020

Candid Zayn und Gigi Hadid in New York

Candid Zayn Malik in New York

Candid Gigi Hadid bei Zayn Maliks Geburtstagsfeier



