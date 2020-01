Marco Kappel feiert sein TV-Comeback! Fast acht Jahre ist es her, dass der Mini-Rocker DSDS Kids gewonnen hat. Damals haute der musikalische Knirps Dieter Bohlen (65), Michelle Hunziker (42) und Dana Schweiger (51) förmlich aus den Socken. Nach seinem Sieg arbeitete er weiter an seiner Stimme. Mit Erfolg, denn mittlerweile ist Marco sogar schon mit Pur auf Tournee gewesen. Nun möchte der 17-Jährige endlich den Durchbruch mit seiner Musik schaffen und tritt erneut bei DSDS an!

Der Nachwuchsmusiker will zum einen den Poptitan erneut begeistern, zum anderen aber auch Oana Nechiti (31), Xavier Naidoo (48) und Pietro Lombardi (27) von seinem Talent überzeugen. "Musik ist mein Leben!", betont er gegenüber RTL. Dabei ist Marco seiner Gitarre in den vergangenen Jahren treu geblieben. Und auch sein rockiger Musikgeschmack hat sich nicht verändert: Für die Jury hat er "Living On A Prayer" von Bon Jovi und "Wherever You Will Go" von The Calling vorbereitet.

Es war im Mai 2012 - vor fast 8 Jahren - dass Marco mit dem Metallica-Hit "Nothing Else Matters" im Finale der bisher einzigen DSDS-Kinderversion antrat. Der seinerzeit Neunjährige war Dieters großer Favorit und bekam von ihm nicht nur mächtig Lob, sondern auch eine Prophezeiung mit auf den Weg: "Ich finde, gegen dich ist Metallica ein alter Schrott-Haufen. Du singst modern und ich glaube, dass dir die Zukunft gehört", lobte der heute 65-Jährige Produzent damals den kleinen Jungen. Ob er seinen ehemaligen Schützling nach all den Jahren wiedererkennt – und vor allem: Ob sich Dieters Weissagung erfüllt?

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Jury bei "Deutschland sucht den Superstar" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Marco Kappel, DSDS-Kandidat 2020

TV NOW/ Stefan Gregorowius Dieter Bohlen in der 17. Staffel von DSDS

