Für Pamela Anderson (52) sollen jetzt tatsächlich zum fünften Male die Hochzeitsglocken geläutet haben! Offenbar hat die Schauspielerin trotz zahlreicher gescheiterter Beziehungen und Ehen nie den Glauben an die große Liebe verloren: Sie steuerte in der Vergangenheit bereits mit Tommy Lee (57), Kid Rock (49) und gleich zweimal mit Rick Salomon (50) in den Hafen der Ehe – verließ ihn jedoch stets nach wenigen Jahren wieder. Dennoch traute sich der Baywatch-Star nun offenbar erneut: Pamela soll jetzt ihren Partner Jon Peters geheiratet haben!

Wie der Hollywood Reporter berichtet, sollen sich die beiden Turteltauben am vergangenen Montag das Ja-Wort gegeben haben. Die Zeremonie habe ganz privat in Malibu stattgefunden. Die Kult-Blondine und ihr Liebster kennen sich bereits seit den 80er Jahren. Jon soll Pamela damals bei ihrer Karriere unterstützt und ihr Stimm- und Schauspielkurse bezahlt haben.

In einem Interview mit THR am Dienstag hörte der Produzent gar nicht mehr auf, von seiner Partnerin zu schwärmen: "Pamela hat selbst nie ihr volles Potenzial als Künstlerin gesehen. Sie wird erst noch richtig glänzen. Es steckt viel mehr in ihr, als man auf den ersten Blick sieht, sonst würde ich sie nicht so sehr lieben!"

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson 2005 in Malibu

P.Hoffmann/WENN.com Pamela Anderson beim Mon Chéri Barbara Tag 2018

Pascal Le Segretain/Getty Images Pamela Anderson, US-Schauspielerin

