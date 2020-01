Ist es alles nur geklaut? Vor exakt einem Jahr wurde Ariana Grande (26) zum ersten Mal beschuldigt, sich bei der Musik von anderen Künstlern bedient zu haben. Drei Musiker, darunter 2 Chainz (42), Soulja Boy (29) und Princess Nokia (31) beschuldigten die Pop-Diva, ihre Songs geklaut zu haben. Der Song um den es bei den Anschuldigungen geht – ihr Mega-Hit "7 Rings". Nun behauptet ein weiterer Musiker, dass Ari seinen Song komplett kopiert habe.

Der Rapper Josh Stone alias Dot. verklagt den Mega-Star nun wegen Urheberrechtsverletzung. In seiner Klage behauptet er, dass der Hit-Song exakt seinem Werk "You need it, I got it" gleicht. Aufgrund der neuen Bezichtigungen wird der Charterfolg nun von einem Gericht einer genauen Prüfung unterzogen, dass berichtet InStyle. "Buchstäblich ist jede einzelne der 39 Noten identisch mit meinem Song. Der Rhythmus, die Platzierung der Noten und der Text stimmen komplett überein", kritisiert Josh in seiner Klageschrift. Zusätzlich gibt der Rapper an, dass er schon 2017 dem Musikproduzenten Tommy Brown (33) seinen Song vorgestellt hat. Tommy ist zugleich der Mann, der hinter Aris Musik steckt. Josh erhebt den Anspruch, dass der Musikmacher seinen Song mochte, und er ihn dann für "7 Rings" lediglich neu verpackt habe.

Während der Original-Song des Rappers lediglich 24.000 Klicks erzielte, erreichte das vermeintliche Plagiat über eine halbe Milliarde Aufrufe auf YouTube. Zudem ist "7 Rings" dieses Jahr für mehrere Grammys nominiert – darunter auch in der Kategorie Lied des Jahres. Bei der renommierten Preisverleihung soll die 26-jährige Hitsängerin dieses Jahr auch auftreten.

ActionPress Josh Stone bei Fashion Nova-Event in L.A. im Mai 2019

Instagram / tbhits Tommy Brown im Dezember 2019

Getty Images Ariana Grande bei dem Billboard Music Awards in Las Vegas im Mai 2018

