Na, das haben sich die zwei aber auch endlich mal verdient! Bereits im Juni vergangenen Jahres hatten sich Barbara Meier (33) und ihr Partner Klemens Hallmann ganz romantisch in Venedig das Jawort gegeben. Kurz darauf genoss das Paar zwar eine mehrtägige Auszeit zu zweit, doch die großen Flitterwochen mussten warten. Promiflash hat das Model nun verraten, wie es um die Honeymoon-Pläne steht!

Promiflash traf Barbara bei der Anja Gockel Fashionshow im Rahmen der Berlin Fashion Week und hat mal nachgehorcht, warum die Hochzeitsreise noch immer auf Eis liegt. "Wir wollten tatsächlich eigentlich eine größere Reise machen, eben wirklich diesen Honeymoon, wie man sich den so vorstellt, an einem ganz besonderen Ort für uns. Leider hat es nicht funktioniert, dann hatte ich ein paar Termine und dann hatte mein Mann ein paar Termine", brachte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Licht ins Dunkel.

Haben die 33-Jährige und ihr Mann überhaupt noch vor, ihre Liebes-Reise in naher Zukunft nachzuholen? "Wir hoffen sehr, dass unsere Flitterwochen irgendwann noch stattfinden", verriet Barbara schmunzelnd und plauderte aus, wohin es gehen könnte: "Uns schwebten ursprünglich tatsächlich Australien und Neuseeland vor, weil wir beide dort noch nie waren." Durch die aktuelle Situation in Down Under sei sie aber froh, dass sich ihr Honeymoon verzögert habe – entspannt am Strand zu liegen, während andere um ihre Existenz bangen, käme ihr falsch vor.

Splash News Barbara Meier und Klemens Hallmann bei ihrer Hochzeit im Juni 2019

Instagram / barbarameier Barbara Meier in Dubai

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier

