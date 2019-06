Barbara Meier (32) freut sich auf eine richtig große Liebesreise! Nach ihrer Hochzeit mit Klemens Hallmann genoss die Beauty bereits einige Tage Auszeit mit ihrem frischgebackenen Ehemann. Doch schnell kehrte das Paar in den Alltag zurück – gibt es etwa keine langen Flitterwochen für das Model und den Unternehmer? Gegenüber Promiflash verriet Barbara nun, welche Pläne sie und ihr Schatz noch haben.

Am Rande des Raffaello Summer Day erklärte die 32-Jährige den Grund für den verkürzten ersten Ausflug als Ehepaar: Im Anschluss an die Zeremonie verbrachten die Frischvermählten noch drei Tage auf ihrer Hochzeitsinsel San Clemente und vier Tage auf Capri – doch dann rief der Job! "Wir hoffen, dass wir es dann so über Weihnachten, Silvester noch mal wirklich zu zweit schön als Flitterwochen nachholen können", erzählte Barbara weiter. Jetzt im Sommer wolle sie mit ihrem Klemens zwar in den Urlaub fahren – den wird das Paar allerdings mit Freunden verbringen und damit keinen richtigen Honeymoon für sich allein haben.

Bis es so weit ist, kann die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2007 noch in Erinnerungen an ihre Traumhochzeit schwelgen. Ein Augenblick bleibt ihr dabei besonders im Gedächtnis. "Ich glaube, das Highlight war tatsächlich der Moment, wo wir uns das Jawort gegeben haben, wo wir wirklich gesagt haben: 'Ja, auch in schlechten Zeiten werde ich für dich da sein, egal, was passiert'", schwärmte Barbara im Promiflash-Interview.

AMA / MEGA Klemens Hallmann und Barbara Meier im Juni 2019 in Venedig

Splash News Barbara Meier und Klemens Hallmann bei ihrer Hochzeit im Juni 2019

Buda Mendes/Getty Images Model Barbara Meier in Rio de Janeiro

