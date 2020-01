So mies geht es Ana Johnson (26) nach ihrem Südafrika-Urlaub! Die Influencerin liebt es grundsätzlich, die Welt zu entdecken. Deshalb verschlug es sie zuletzt nach Kapstadt, von wo aus sie zahlreiche Eindrücke im Netz postete. Auf den Fotos grinst die YouTuberin noch freudestrahlend in die Kamera – nur kurze Zeit später verging ihr aber offenbar das Lachen: Ana wurde am letzten Tag ziemlich krank!

In einem Instagram-Beitrag erklärte die Blondine am Dienstag: "Mich hat es am letzten Tag in Kapstadt richtig erwischt und der Rückflug nach Deutschland war für mich der Horror!" Sie habe unter starken Magenkrämpfen gelitten und unentwegt das Gefühl gehabt, sich übergeben zu müssen. Wie Ana wenige Stunden nach ihrem Posting in ihrer Story erklärte, habe sie drei Tage kaum etwas zu sich nehmen können – und das hat offenbar Spuren hinterlassen: Sie habe mit Erschrecken feststellen müssen, dass sie einiges an Gewicht verloren hat. "Wenn es mir bis dahin nicht besser geht, dann werde ich definitiv ins Krankenhaus gehen."

Durch Bettruhe und stundenlanges Computer-Spielen, habe sie sich allerdings etwas erholen können: "Mir geht's im Vergleich zum gestrigen Tag ein minimales Stück besser." Immerhin reichte die Kraft bereits aus, um den Fans ihre Beauty-Routine zeigen zu können.

Instagram / anajohnson Ana Johnson im Januar 2020

Instagram / anajohnson Ana Johnson im Januar 2020

Instagram / anajohnson Ana Johnson im November 2020

