Sie ist Papas ganzer Stolz! Kurz vor dem Jahreswechsel wurden Fabian Nickel und Ziania Rubi zum ersten Mal Eltern. Am 31. Dezember erblickte die kleine Tochter der beiden ehemaligen Temptation Island-Kandidaten das Licht der Welt. Seitdem nehmen Fabian und Ziania ihre Follower regelmäßig mit in ihren spannenden Alltag als frischgebackene Eltern. Jetzt richtete der Neu-Papa ein paar zuckersüße Worte an seine winzige Maus!

"Ich fühle deinen Herzschlag, spüre deinen Atem und rieche deinen Duft", schrieb der Kuppelshow-Teilnehmer auf Instagram. Das dazugehörige Foto zeigt ihn, wie er sein kleines Töchterchen auf dem Arm hält und den Augenblick sichtlich zu genießen scheint: Die Augen hat er dabei geschlossen. "Ich blicke in die Zukunft und sehe etwas Wundervolles. Du bist mein Leben!", kommentierte Fabian rührend unter dem Posting.

Gleichzeitig hinterlässt das TV-Gesicht seinem Baby auch gleich ein kleines Versprechen: Er werde versuchen, der beste Papa auf der Welt zu sein und wolle voller Liebe und Hingabe die gemeinsame Zeit genießen. "Danke Ziania. Auf Ewigkeit miteinander verbunden", schrieb er am Ende des Posts an seine Freundin, die Mutter der kleinen Prinzessin.

Instagram / fabian.nckl Fabian Nickel, Ziania Rubi und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / fabian.nckl Fabian Nickel, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / fabian.nckl Die Ex-"Temptation Island"-Teilnehmer Fabian Nickel und Ziania Rubi

Anzeige

Wie findet ihr den Schnappschuss von Fabian und seiner Tochter? Das Bild ist zuckersüß! Ich interessiere mich nicht dafür. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de