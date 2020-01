Pamela Anderson (52) wagt sich ein weiteres Mal in den Hafen der Ehe! Medienberichten zufolge soll die einstige Baywatch-Nixe am vergangenen Montag zum fünften Mal geheiratet haben. Der glückliche Ehemann: Jon Peters, ein US-amerikanischer Filmproduzent. Für viele Fans war der Ringtausch eine große Überraschung – nicht aber für Pams Sohn: Brandon Lee (23) freut sich sehr für seine Mutter und den neuen Stiefvater!

Gegenüber Fox äußerte sich der gemeinsame Sohn der Schauspielerin mit Tommy Lee (57) nun zur Hochzeit: "Ich freue mich so sehr für meine Mom und Jon! Sie kennen sich seit über 35 Jahren und ich wünsche ihnen für das neue Kapitel in ihrem Leben nur das Beste!" Der 23-Jährige erklärte zudem, er werde das Paar immer unterstützen und freue sich, die Familie von Jon bald besser kennenzulernen.

Pamela selbst äußerte sich noch nicht eindeutig zu ihrer Eheschließung. Via Instagram postete die Kult-Blondine jedoch einen Schnappschuss, der sie in weißen Spitzen-Dessous zeigt. Dazu schrieb die 52-Jährige: "Happy Life" (deutsch: glückliches Leben) – dieser Ausdruck wird häufig in Kombination mit "Happy Wife" (deutsch: glückliche Ehefrau) verwendet.

Getty Images, Getty Images Collage: Pamela Anderson und Jon Peters

Anzeige

Getty Images Brandon Lee bei der amfAR Gala 2018

Anzeige

Getty Images Pamela Anderson auf der Pariser Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de