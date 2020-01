Scarlett Gartmann (26) ist hin und weg von ihrer Tochter! Im vergangenen März sind das Model und ihr Mann Marco Reus (30) zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem betont die Blondine immer wieder, wie überglücklich die Mutterschaft sie macht – und dass ihre kleine Prinzessin sie jeden Tag aufs Neue fasziniert. Auch im Promiflash-Interview kam die stolze Mami gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus!

Promiflash traf Scarlett vergangene Woche am Rande der Marc Cain Fashion Show in Berlin – und hat direkt nachgehakt, wie es ihr denn so als Mutter ergeht. "Bis jetzt sehr, sehr gut!", betonte diese daraufhin. "Ich muss sagen, wir haben ein total pflegeleichtes Kind. Von daher ist es, glaube ich, sehr entspannt dafür, dass ich das erste Mal Mama geworden bin." Sie könne sich über ein rundum gesundes Kind freuen.

Noch bis vor wenigen Tagen ließen sich Scarlett, Marco und ihr Töchterchen im Urlaub ganz entspannt die Sonne auf den Bauch scheinen – ein echter Meilenstein für die Familie: Das war die erste große Reise für ihr Nesthäkchen! Freut ihr euch denn über Mama-Updates von Scarlett? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Marco Reus und Scarlett Gartmann om Dezember 2019

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmanns Tochter im Dezember 2019

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann mit ihrer Tochter, Januar 2020

