So klappt's mit der Wunschfigur! Alessandra Meyer-Wölden (36) ist nicht nur Influencerin und ein beliebtes TV-Gesicht, sie ist vor allem auch eine wahre Vollblutmutter. Im Leben der Schönheit dreht sich alles um ihre fünf Kids, die sie aber strikt aus der Öffentlichkeit heraushält. Allein mit diesen Aufgaben ist ihr Alltag wohl stets ausgefüllt, doch ganz nebenbei hat die Blondine auch noch einen wahren Traumkörper vorzuweisen. Jetzt verriet Alessandra, wie sie es schafft, stets fit und schlank zu bleiben!

Keine Frage, die 36-Jährige hat an keiner Stelle auch nur ein Gramm Fett zu viel und bleibt ihrer schlanken Linie seit Jahren absolut treu. So ist es auch kein Wunder, dass die Fans in einer Instagram-Fragerunde mal nachhaken, wie genau ihr das gelingt. Alessandras Antwort ist allerdings ganz simpel: Ein eiserner Wille sei das A und O! "Eine Kombination aus allem – gesund essen, viel Bewegung und Disziplin! Es ist nicht einfach – aber das ist es so wert", verriet die Ex von Oliver Pocher (41).

Wie ihre Ernährung und ihr Sportprogramm aussehen, lässt sich ebenfalls aus weiteren Story-Postings herauslesen. So schreibt sie über ihr Lieblingsessen: "Alles, was selber gekocht wird. Mir ist es superwichtig, frische Zutaten für Gerichte zu nutzen, da diese sich beim Kochen am meisten entfalten." Zusätze oder Konservierungsstoffe haben stattdessen Hausverbot. Sport sei bei ihr zudem nicht nur ein Mittel, um die Figur zu perfektionieren, sondern auch um Stress zu bekämpfen. Dabei setze sie vor allem auf Yoga.

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden im Dezember 2019

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden auf Ibiza

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden, Model und Influencerin

