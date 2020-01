Große Emotionen bei der Paris Fashion Week! Am vergangenen Mittwoch versammelten sich die großen Namen der Modewelt für ein ganz besonderes Ereignis in der Stadt der Liebe: Star-Designer und Stil-Ikone Jean Paul Gaultier (67) feierte seine allerletzte Haute Couture-Show. Als Hommage an den Franzosen liefen die Models in den herausragendsten Entwürfen der vergangenen 50 Jahre über den Runway – unter ihnen auch Paris Jackson (21): Die Tochter von Popstar Michael Jackson (✝50) bezauberte als lässiges Hippie-Girl!

Aktuelle Bilder zeigen die 21-Jährige während ihres großen Moments auf dem Laufsteg: In einer Kombination aus Schlaghose in Schlangenoptik, farblich passendem Seiden-Top und einem langen, gemusterten Kimono schritt die Blondine an den geladenen Gästen vorbei. In ihre Haare waren mehrere Federn geflochten, außerdem trug sie ein grünes Stirnband. Für Paris war dies ein unbeschreiblicher Mode-Moment: "Ich fühle mich so geehrt und dankbar!", freute sie sich via Instagram.

Komplett verzichten müssen Gaultier-Liebhaber künftig aber nicht auf dessen extravagante Designs: In seinem Abschieds-Statement erklärte der ehemalige Kreativ-Direktor von Hermès, dass er zwar seine finale Haute Couture-Show veranstalte, er sich aber gleichzeitig ein neues Konzept für die Präsentation der gehobenen Mode-Kunst überlegt habe.

Getty Images Jean Paul Gaultier während der Paris Fashion Week, Januar 2020

Getty Images Paris Jackson bei der Fashion Show von Jean Paul Gaultier, Januar 2020

Getty Images Paris Jackson bei der Fashion Show von Jean Paul Gaultier

