Ella Endlich (35) hat sich vorerst vom Blondinen-Dasein verabschiedet! Eigentlich gehört die helle Mähne der Sängerin zu ihrem Markenzeichen: Lässig in leichten Wellen gestylt, macht sie stets eine gute Figur, wenn sie bei ihren Auftritten auf der Bühne steht. Mit der Farbe hat die "Küss mich, halt mich, lieb mich"-Interpretin aber offenbar vorerst abgeschlossen: Ella hat jetzt deutlich dunklere Haare!

"Wenn du mit deiner neuen Haarfarbe zu lange im Hotelzimmer allein gelassen wirst", kommentierte die 35-Jährige ein Selfie auf Instagram, auf dem sie ihren neuen Style in Szene setzt. Ihre knapp 147.000 Social-Media-Fans müssen sich offenbar nicht lange an den Look gewöhnen – unter dem Foto bekommt sie bereits etliche Komplimente: "Dir steht ja alles!", ist sich einer von vielen Followern sicher.

Wie die Farbe wohl bei ihrem Partner ankommt? Seit Anfang 2019 ist es bereits offiziell, dass Ella mit dem Hamburger Unternehmer Marius Darschin einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Oberflächlichkeiten haben allerdings in ihrer Beziehung nie eine tragende Rolle gespielt, wie sie in einem Interview mit Gala verriet. Die Ex-Let's Dance-Kandidatin genoss es zu Beginn der Liebe, dass sie sich "so intensiv und so extrem" kennengelernt und sich in Sachen Sex Zeit gelassen haben.

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich im Dezember 2019

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich, Sängerin

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich und Marius Darschin im August 2019

