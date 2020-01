Was ist nur bei Sarah-Jane Wollny los? Fans der Reality-Bekanntheit machten sich tagelang Sorgen um die Tochter von Promi Big Brother-Star Silvia Wollny (54). Die 21-Jährige war auf ihren Social-Media-Kanälen zuletzt nicht mehr so aktiv wie normalerweise – bis sogar eine kurzzeitige Funkstille einsetzte. Nun meldete sich die von ihrer Community vermisste Influencerin im Web zurück und erklärte, was momentan los ist!

In ihrer Instagram-Story sprach Sarah-Jane (21) endlich Klartext und offenbarte, was es mit ihrer plötzlichen Web-Abstinenz auf sich hat. "Wie man unschwer an meiner Stimme erkennen kann, habe ich mich wieder erkältet. Ich weiß nicht, warum, aber momentan ist es bei mir sehr extrem, dass ich sehr, sehr oft krank bin. Ich hätte es auch lieber anders, aber anders scheint es nicht zu gehen", bedauerte der TV-Star. Dennoch versprach das Großfamilienmitglied, sich in Zukunft trotz Unwohlsein häufiger zu melden.

Sarah-Jane ist bedauerlicherweise nicht die einzige Wollny, die in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte: Ihre Schwester Estefania (17) lag vergangenes Jahr gleich mehrfach im Krankenhaus und erlitt Ende 2019 sogar einen Zusammenbruch.

Instagram / sarah_jane_wollny Silvia und Sarah-Jane Wollny

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny

Instagram / estefaniawollny21/ Estefania Wollny, Fernsehstar

