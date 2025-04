Sarah-Jane Wollny meldet sich persönlich nach der Trennung

Sarah-Jane Wollny (26) macht aktuell eine schwierige Zeit in ihrem Leben durch: Ihr Freund Tinush Nasri hat sich vor knapp zwei Wochen von ihr getrennt. In einer aktuellen Instagram-Story meldet sich die Tochter von Silvia Wollny (60) nun erstmals persönlich zu Wort. "Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin jetzt auf der Arbeit. Ich wollte mich von Herzen für eure wundervollen Nachrichten bedanken. Das ist super, super lieb und gibt mir jetzt gerade in dieser Zeit wirklich sehr viel Kraft. [...] Bis ganz bald", erklärt Sarah-Jane, während sie in ihrem Auto sitzt. Mehr wolle sie zum aktuellen Zeitpunkt nicht dazu sagen.

Ihre Trennung gaben die beiden gestern Abend im Netz bekannt. In ihrem Statement machte die 26-Jährige deutlich, dass sie erst einmal eine Weile brauche, um das Liebes-Aus zu verarbeiten. "Ich brauche noch ein bisschen Zeit, was das Thema angeht, denn ich hätte mir das alles anders gewünscht", erklärte Sarah-Jane. Böses Blut herrsche zwischen den beiden nicht, wie Tinush in seiner Story betonte: "Ich wünsche ihr nur das Beste."

Sarah-Jane und Tinush gingen vier Jahre gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr nahmen die beiden an der fünften Staffel von Temptation Island V.I.P. teil – dort wurde ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt. Ihr Freund liebäugelte mit der Verführerin Lisa. Schon damals machte Sarah-Jane deutlich, dass sie ihm nicht mehr vertraue. "Selbst, wenn wir hier als Paar rausgehen, wie soll ich das Vertrauen wieder aufbauen?", fragte sie sich in der Show im Gespräch mit Moderatorin Lola Weippert (29).

Anzeige Anzeige

RTL / Kimberly Schäfer Sarah-Jane Wollny und Tinush, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige