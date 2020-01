Man kann nicht oft genug "ja" sagen – und dieses Paar macht es vor! Das deutsche Promi-Traumpaar Jana Ina (43) und Giovanni Zarrella (41) hat zwar bereits im Jahr 2005 geheiratet. Und zeigt sich seitdem in der Öffentlichkeit so glücklich und verliebt wie am ersten Tag. 2008 wurde ihr Glück zudem mit einem Sohn und 2013 mit einer Tochter gekrönt. Was also könnte dies noch toppen? Eine zweites Jawort – nach 15 Jahren Ehe plant das Paar nun eine Erneuerung ihres Eheversprechens, und das soll es in sich haben!

Bei der großen Schlagerchampions-Show verkündete Giovanni überraschend, dass es eine zweite Hochzeit geben werde. Dabei soll es sogar ein bisschen wilder zugehen, wenn es nach dem Bräutigam ginge. Der gebürtige Italiener gestand, dass er sich nach der traditionellen Eheschließung in 2005 dieses Mal etwas Unkonventionelleres vorstellen könne. "Wir denken tatsächlich über Las Vegas nach – in so einer kleinen Chapel mit Elvis Presley (✝42) als Pfarrer", erklärte der ehemalige Bro'Sis-Sänger.

Bei der Schlager-Show erfreute der "Dammi"-Interpret die Zuschauer allerdings nicht nur mit diesen Neuigkeiten, sondern trat auch mit einer Gesangsperformance auf. Zudem erhielt er an diesem Abend sogar eine Auszeichnung für sein Schlager-Debüt-Album: Dank seines Longplayers "La vita è bella" wurde der 41-Jährige nämlich als Newcomer des Jahres geehrt.

