Die Promiflash-Leser haben entschieden, welcher Star das Dschungelcamp heute gerne verlassen kann! Das Finale des TV-Abenteuers rückt immer näher und die Camper werden immer weniger. Nur noch sechs verbliebene Promis kämpfen um die begehrte Dschungel-Krone und müssen sich auch an Tag 14 einer Prüfung stellen. Die Zuschauer haben bei Promiflash vorab schon entschieden, welcher Kandidat in ihren Augen die wenigsten Chancen auf den Sieg hat!

Von insgesamt 13.528 abgegebenen Stimmen (Stand 23. Januar 19:08 Uhr) in der Promiflash-Umfrage haben nur 563 Menschen (4,2 Prozent) für Markus Reinecke (51) gevoted. Schon gestern musste der Trödelfuchs zusammen mit Claudia Norberg (49) in der Entscheidungsrunde zittern. Ob er am heutigen Abend wirklich seinen Platz am Lagerfeuer räumen muss? Den vorletzten Platz belegt Raúl Richter (32) mit 1.155 treuen Fans (8,5 Prozent).

Der Favorit des Publikums dürfte sehr überraschen – denn es ist nicht wie in den vergangenen Tagen die Spitzenreiterin Elena Miras (27). Prince Damien (29) ist mit 4.506 Stimmen (33,3 Prozent) an der Love Island-Beauty vorbeigezogen: Er sichert sich damit den ersten Platz! Ob sich die 27-Jährige mit ihren Ausrastern im Camp zu unbeliebt gemacht hat?

Das Beliebtheits-Ranking der Dschungel-Stars im Überblick:

1. Prince Damien 4.506 Stimmen (33,3 Prozent)

2. Elena Miras 4.323 Stimmen (32,0 Prozent)

3. Sven Ottke 1.703 Stimmen (12,6 Prozent)

4. Danni Büchner (41) 1.278 Stimmen (9,4 Prozent)

5. Raúl Richter 1.155 Stimmen (8,5 Prozent)

6. Markus Reinecke 563 Stimmen (4,2 Prozent)

TVNOW Dschungelcamp-Kandidat Markus Reinecke bei seiner Prüfung

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter an Tag 13 im Dschungelcamp

TVNOW Elena Miras und Prince Damien, Kandidaten beim Dschungelcamp 2020

