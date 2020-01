Elena Miras (27) Spitzenreiterrolle ist in Gefahr! In den vergangenen 13 Tagen hatte die Love Island-Siegerin die Dschungelcamp-Zuschauer immer gut unterhalten. Auf kurze Ausraster folgten stets offene Gespräche und emotionale Momente. Mit ihrer unverstellten Art brachte sich die Schweizerin jeden Tag aufs Neue auf den ersten Platz im Promiflash-Voting. Hat sie ihre Chancen auf den Titel nun am Mittwoch verspielt?

Am 13. Tag im TV-Urwald brachte eine klitzekleine Lappalie für die 27-Jährige das Fass zum Überlaufen: Weil Raúl Richter (32) versehentlich ihre Trinkflasche mit in die Dschungelprüfung genommen hatte, flippte Elena völlig aus. Als Sven Ottke dazwischen gehen wollte, wurde der Boxer von der Brünetten angeblafft. Die Zuschauer waren von dem Eklat komplett schockiert: "Ich mag Elena eigentlich, aber die macht auch aus jeder Mücke einen Elefanten!", beschwerte sich ein User, ein anderer stimmte zu: "Was für eine anstrengende Person!"

Auch die aktuelle Promiflash-Abstimmung zeigt: Elena verliert stetig Bewunderer! Während sie in den vergangenen Tagen noch mit Abstand an der Spitze lag, wurde sie jetzt zum ersten Mal von einem anderen Promi abgelöst: Prince Damien (29)! Was meint ihr: Hat Elena ihre Aussicht auf die Dschungelkrone mit dem Eklat zunichtegemacht? Stimmt unten ab!

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW Elena Miras im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW Elena Miras im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien an Tag 5 im Dschungelcamp, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de