Joell hat einen klaren Sieger vor Augen! Für den 23-Jährigen ist die Reise bei The Biggest Loser leider schon vorbei: In der dritten Folge des Reality-Formats flog der LKW-Fahrer raus, weil er in einer Woche nur 500 Gramm abgenommen hatte – zu wenig, um eine Runde weiterzukommen. Aber wer wird seiner Meinung nach nun als Gewinner aus dem Format "The Biggest Loser" hervorgehen? Promiflash hat bei Joell nachgehakt!

"Mein Favorit ist Sascha", lautete seine klare Antwort auf die Frage. Ihm traue er es zu, dass er "das Ding rockt". Denn er sei wirklich einer der "besten Menschen", begründete Joell seine Meinung. "Wir haben uns im Camp ein Zimmer geteilt. Ich würde es ihm wirklich gönnen, auch allen anderen, aber zu Sascha ist meine Bindung einfach enger", führte er im Gespräch mit Promiflash weiter aus.

Trotz seines Aus bei "The Biggest Loser" verliert auch Joell sein Ziel nicht aus den Augen. "Ich möchte mein Gewicht noch einmal reduzieren und dazu habe ich auch die vollste Unterstützung von meinem Fitnessstudio", erzählte er im Gespräch.

