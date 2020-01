Gerda Lewis' (27) erster Ski-Urlaub entpuppt sich als wahrer Albtraum. Zusammen mit ihrer BFF Larissa ging es für die ehemalige Bachelorette am Montag nach Ischgl. Dort wollten sie Wellness machen, sich aber natürlich auch auf die Pisten wagen. Für Gerda als Schneehasen-Anfängerin eine echte Herausforderung. Und schon am zweiten Abend schien sie den Trip bitterlich zu bereuen: Sie wäre beinahe auf der Piste gestrandet.

In ihrer Instagram-Story schildert Gerda das traumatische Erlebnis. Trotz einer dreistündigen Einweisung durch einen Ski-Lehrer, kam sie nicht auf ihrem Snowboard voran, geschweige denn einen Abhang hinunter. Doch da sie ihrem Freund Melvin Pelzer, der ebenfalls dort weilt, beim Après-Ski Gesellschaft leisten wollte, fasste sie sich ein Herz und versuchte sich an einer mittelschweren Piste. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Der Berg sei einfach verdammt steil gewesen: "Ich hatte so krasse Panik, dass ich mir da irgendwelche Knochenbrüche hole, wenn ich da auf dem Board oder auf meinem Hintern runterrutsche. Ich habe einfach vier, fünf Nervenzusammenbrüche gehabt. Ich habe noch nie in meinem Leben so krass geheult."

Nach einem sportlichen Fußmarsch kam die Influencerin schließlich in der Party-Hütte an. Aber auf dem Rückweg überkam Gerda erneut die pure Verzweiflung – ihr Fazit für das Abenteuer: "Das war für mich das erste und letzte Mal auf einem Snowboard, das mache ich nie wieder. Es sei denn, Melvin fährt mit mir irgendwo eine Woche hin und zeigt mir das erst einmal ordentlich."

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Instagram-Star

Instagram / gerdalewis Melvin Pelzer und Gerda Lewis

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, "Die Bachelorette" 2019

